الامارات | متفرقات.. خسارة الحمادي والجزيري في «دولية فزاع للبوتشيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. خسارة الحمادي والجزيري في «دولية فزاع للبوتشيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر بطلا المنتخب الوطني وليد الحمادي وأحمد الجزيري في اليوم الثاني لبطولة فزاع الدولية للبوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا_ دبي 2021»، إذ تلقى الأول الهزيمة أمام الياباني كتاكاشي بنتيجة صفر/ 16، بعد أن تم تغيير الفئة الطبية للاعب من bc1 إلى bc3، فيما خسر الجزيري أيضاً من البطل التايلاندي أكاديج 6/1.

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