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الامارات | متفرقات.. خسارة الحمادي والجزيري في «دولية فزاع للبوتشيا»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر بطلا المنتخب الوطني وليد الحمادي وأحمد الجزيري في اليوم الثاني لبطولة فزاع الدولية للبوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا_ دبي 2021»، إذ تلقى الأول الهزيمة أمام الياباني كتاكاشي بنتيجة صفر/ 16، بعد أن تم تغيير الفئة الطبية للاعب من bc1 إلى bc3، فيما خسر الجزيري أيضاً من البطل التايلاندي أكاديج 6/1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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