الامارات | الشارقة يكتسح الشباب.. وبني ياس يزهو بالأشبال في المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكتسح الشباب.. وبني ياس يزهو بالأشبال في المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر لاعبو الشارقة على جميع ألقاب الشباب في بطولة الاتحاد للمبارزة، التي اختتمت مساء أمس بصالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونظمها اتحاد المبارزة برعاية تيما الدولية وابسليوت للأدوات الرياضية، فيما استحوذ نادي بني ياس على ألقاب مسابقات الأشبال.

وقال اتحاد المبارزة في بيان: «إنه تم تخصيص اليوم الختامي للبطولة لمنافسات البنين في ست مسابقات، بواقع ثلاث منها للشباب تحت 20 سنة، ومثلها لفئة الأشبال تحت 15 سنة في أسلحة الايبيه والفلوريه والسابر بمشاركة 55 ‏لاعباً يمثلون أندية الدولة، وهي: بني ياس، الفجيرة، الشارقة، أكاديمية إم كي في إيه، ‏ومركز العين للمبارزة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news