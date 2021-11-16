الامارات | 3 ميداليات جديدة تزيّن صدور أبطال منتخب الدرّاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات جديدة تزيّن صدور أبطال منتخب الدرّاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف المنتخب الوطني للدرّاجات ثلاث ميداليات جديدة في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر، بعدما أحرز دراجو أصحاب الهمم المركزين الأول والثاني في سباق الفردي لمسافة 15 كلم، وحصد منتخب الكبار الميدالية الفضية في سباق ضد الساعة «فرقي»، وحل منتخب الناشئين في المركز الرابع بسباقه في اليوم الثاني لترتفع حصيلة الإمارات مع ختام اليوم الثاني من البطولة إلى ميداليتين ذهبيتين وأربع فضيات.

وتمكن دراجو أصحاب الهمم عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي من إحراز المركزين الأول والثاني في سباق الفردي لمسافة 15 كلم، بينما نجح منتخب الكبار بقيادة يوسف ميرزا، وجابر المنصوري، وأحمد المنصوري، وسيف الكعبي، في تخطي منتخبات عريقة مثل مصر والمغرب والكويت وتحقيق الميدالية الفضية خلف المنتخب الجزائري، بعدما قطع مسافة السباق (60 كلم) بزمن 1:16:07:12 ساعة بفارق نصف دقيقة عن منتخب الجزائر، متفوقاً على منتخب المغرب بفارق دقيقتين ونصف الدقيقة.

من جهته، أعرب رئيس البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بن عمير، عن سعادته بالنتائج التي تحققت في أول يومين بالبطولة، رغم صعوبة الظروف التي استعدت فيها المنتخبات الوطنية والفارق في الإعداد مع عدد كبير من المنتخبات، والوصول لمعدل سرعة قارب الـ50 كم في الساعة لمنتخب الكبار وهذا يعتبر إنجازاً بالتأكيد على مستوى الأرقام، والقادم سيكون أفضل لبقية أعضاء البعثة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «حالة الحزن التي ظهرت على اللاعبين نتيجة خسارة المركز الأول وأيضاً منتخب الناشئين، تشير إلى شعور اللاعبين كافة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتمثيل الدولة خير تمثيل مع منتخبات لها باع طويل في البطولات العربية».

• منتخب الكبار حصد الميدالية الفضية في سباق ضد الساعة «فرقي».

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