الامارات | المنتخب أمام فرصة لخلط حسابات المركز الثالث أمام لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب أمام فرصة لخلط حسابات المركز الثالث أمام لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن الفوز الأول ومصالحة جمهوره، عندما يخوض مواجهة مهمة وحاسمة مع مضيفه المنتخب اللبناني، عند الرابعة من مساء اليوم على ملعب صيدا البلدي في لبنان، ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يتطلع الأبيض، الذي صعّب المهمة على نفسه بالتفريط في نقاط سهلة أمام لبنان وسورية والعراق، إلى إنعاش حظوظه في التأهل للمونديال، عبر بوابة المركز الثالث، رغم صعوبة المهمة، بعدما فقد الأمل في التأهل المباشر من خلال المركزين الأول والثاني في المجموعة، علماً بأن لقاء الذهاب بين المنتخبين كان قد انتهى بالتعادل دون أهداف.

ويأمل المنتخب، الذي تلقى هزيمة موجعة أمام مضيفه المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون رد في الجولة الماضية، تصحيح مساره، واستعادة توازنه، ومصالحة جمهوره الذي بدا غاضباً ومستاءً من النتائج المتواضعة، ويسعى المنتخب إلى تقديم أداء مقنع، بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها منذ بداية مشواره في هذه التصفيات.

وينتظر أن يكون الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الهولندي مارفيك، قد ركز على إحداث بعض التغييرات في التشكيلة، وكذلك على الجوانب المعنوية للاعبين، عقب الخسارة أمام كوريا الجنوبية، فضلاً عن معالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت مسيرة المنتخب في الفترة الأخيرة، لاسيما على صعيد المباراة السابقة أمام كوريا الجنوبية، التي كادت أن تستقبل خلالها شباك المنتخب عدداً كبيراً من الأهداف، بسبب الثغرات الدفاعية الكبيرة، ما يتطلب علاجاً جذرياً حتى لا تتكرر في مباراة اليوم والمباريات المقبلة.

ورغم أن كلا المنتخبين يعد كتاباً مفتوحاً للآخر، في أعقاب المواجهة السابقة التي جمعت المنتخبين، إلا أن المباراة لن تكون سهلة، لأن المنتخب اللبناني يسعى هو الآخر بقوة إلى جانب العراق للمنافسة على المركز الثالث. وإلى جانب الثغرات الدفاعية، فإن المنتحب يعاني ضعفاً كبيراً في الخط الأمامي، حيث لم يتمكن المنتخب حتى الآن من تحقيق أي انتصار في هذه التصفيات، رغم وجود الهداف المميز علي مبخوت، الذي يعوّل عليه مارفيك في كل المباريات.

وتراجع الأبيض إلى المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، حصل عليها بالتعادل أمام لبنان وسورية والعراق، ويتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة بـ13 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، ولبنان «5 نقاط» والعراق «4 نقاط»، والإمارات «3 نقاط»، ثم سورية «نقطتان». ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي.

مارفيك: أثق باللاعبين ولا يمكن توقع النتيجة

أكد مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، أن «الأبيض» يسعى خلال مواجهته اليوم أمام المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز الأول، والعودة إلى المنافسة على بطاقة التأهل من خلال المركز الثالث.

ووصف مارفيك ــ خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عقد أمس ــ منتخب لبنان بأنه قوي ومنظم، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، مشيراً إلى أن منتخب لبنان يملك عدداً من اللاعبين المميزين، مؤكداً أن تدريبات المنتخب سارت بصورة جيدة، رغم الغيابات بسبب الإصابات.

وبشأن توقعه لنتيجة المباراة، قال مارفيك: «لا يمكن توقع النتيجة، كون كل منتخب يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أداء، والمنتخب اللبناني يعد من المنتخبات الجيدة في المجموعة الأولى».

وأكد مارفيك أن لديه ثقة بأن لاعبي المنتخب سيقدمون مستوى طيباً.

على جانب آخر، اعتمد الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد أمس، ألوان قمصان المنتخبين، حيث تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني اللون الأبيض، ولبنان اللون الأحمر.

المواجهات المباشرة بين المنتخبين

الإمارات: فاز في مباراتين.

لبنان: فاز في مباراة واحدة.

تعادلا في مباراتين.

ترتيب المجموعة الأولى

إيران: 13 نقطة.

كوريا الجنوبية: 11 نقطة.

لبنان: 5 نقاط.

العراق: 4 نقاط.

الإمارات: 3 نقاط.

سورية: نقطتان.

نقاط الضعف والقوة في منتخب لبنان

نقاط الضعف

1- المبالغة في الدفاع.

2- الاهتزاز السريع بعد استقبال الأهداف.

3- غياب الجماهير عن المدرجات.

نقاط القوة

1- التنظيم الجيد في الملعب.

2- معرفة هاشيك بالكرة الإماراتية.

3-التأقلم على أرضية الملعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news