الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رواتب

شكا عاملون في أحد أندية دوري الدرجة الأولى عدم صرف مستحقاتهم بشكل منتظم، بعد قرار رئيس مجلس الإدارة توجيه معظم الميزانية إلى الفريق الأول، الذي يسير بشكل جيد نحو الصعود للمحترفين، وتجاهل شكاوى الموظفين بتأخر صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.

ضغوط

يواجه مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية ضغوطاً متزايدة لتقديم استقالته من رئاسة لجنة مهمة في الاتحاد المعني، بعدما أخفق في قيادة اللجنة لأداء عملها بالشكل المطلوب.

تعكير

يبدو أن مشكلة النادي ليست في المدرب الذي تم الاستغناء عنه أخيراً، بل بأطراف خارجية تابعة لمجلس إدارة سابق، تسعى إلى تعكير قرارات الإدارة الحالية، وإظهارها بموقف ضعف.

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