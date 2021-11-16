الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022
لبنان - الإمارات 16:00
فيتنام - السعودية 16:00
العراق - كوريا 19:00
الصين - أستراليا 19:00
سورية - إيران 20:00
عمان - اليابان 20:00
تصفيات أوروبا
هولندا - النرويج 23:45
فنلندا - فرنسا 23:45
تصفيات إفريقيا
مصر - الجابون 17:00
الجزائر - بوركينا فاسو 20:00
المغرب - غينيا 23:00
تونس - زامبيا 23:00
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