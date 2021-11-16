اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022

لبنان - الإمارات 16:00

فيتنام - 16:00

العراق - كوريا 19:00

الصين - أستراليا 19:00

سورية - إيران 20:00

عمان - اليابان 20:00

تصفيات أوروبا

هولندا - النرويج 23:45

فنلندا - فرنسا 23:45

تصفيات إفريقيا

مصر - الجابون 17:00

الجزائر - بوركينا فاسو 20:00

المغرب - غينيا 23:00

تونس - زامبيا 23:00

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