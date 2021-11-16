الامارات | منتخب مصر يستدعي «كناريا» لمباراة الجابون

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعي «كناريا» لمباراة الجابون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، لاعب فريق سموحة، محمد متولي (كناريا)، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام في برج العرب.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، أن محمد متولي، لاعب سموحة، انتظم في معسكر المنتخب استعداداً لمواجهة الجابون، اليوم، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وجاء انضمام اللاعب للمعسكر بناء على استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب، بعد إصابة عبدالله السعيد وخروجه من المعسكر. وأضاف الاتحاد أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر، خضع أيضاً لاختبار طبي اليوم، لمعرفة مدى جاهزيته لمباراة الجابون.

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