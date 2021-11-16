الامارات | الجولة الثانية لسباق قوارب التجديف في قناة دبي المائية السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثانية لسباق قوارب التجديف في قناة دبي المائية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم 2021-2022.

ويُقام السباق المرتقب في مياه قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، والتي تمثل مساراً انسيابياً يساعد الجمهور على متابعة مراحل السباق بكل سهولة في الممشى قبالة القناة، حيث تنطلق القوارب من خط البداية في عمق مياه القناة باتجاه خط النهاية عند خور دبي وفستيفال سيتي لمسافة تزيد على 2.3 كلم.

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