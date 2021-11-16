اشتباكات بعد وضع علم الفيصلي في الشباك احتفالا بالفوز على الهلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وقعت اشتباكات بين لاعبي الفيصلي والهلال للكرة الطائرة، يوم الإثنين، في الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.



ووفقا لبرنامج ”أكشن يا دوري“ فإن الاشتباكات بين لاعبي الفيصلي والهلال للكرة الطائرة، في حين قال الإعلامي علي السلمي إن أحد لاعبي الفيصلي احتفل بالفوز والصدارة، وغرز علم فريقه في الشبكة، الأمر الذي أغضب لاعبي الهلال ليتهجموا عليه.

وتطور الأمر حتى تدخل الجهات الأمنية لفض الاشتباكات بين الطرفين.

وقال سامي الحريري عبر برنامج ”أكشن يا دوري“: ”وجود العلم في الشباك عادية ولا تستحق هذه الأحداث لكنها بسبب الغيرة الزائدة من لاعب الهلال، ليرد عليه وليد الفراج ”كأنك لمحت البليهي“، في إشارة إلى غرس علي البليهي لاعب الهلال علم الفريق في منتصف ملعب مرسول بارك بعد الفوز 2/1 على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الشهر الماضي.