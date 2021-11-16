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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الخليج 365- متابعات
11 منتخبًا تتأهل رسميًا لكأس العالم و10 في الملحق
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2021 22:09 GMT
تاريخ التحديث: 15 نوفمبر 2021 22:50 GMT
11 منتخبًا تتأهل رسميًا لكأس العالم و10 في الملحق
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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز
تأهل منتخبا إنجلترا وسويسرا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تصدرهما مجموعتيها في تصفيات أوروبا ليرتفع عدد المنتخبات التي بلغت النهائيات إلى 11 منتخبا منها 9 منتخبات أوروبية ومنتخبا من أمريكا الجنوبية ومنتخب قطر مستضيف البطولة.
وتأهل المنتخب الإنجليزي بعد فوزه السهل والساحق على منتخب سان مارينو 10/0 ليحتفظ بصدارة المجموعة التاسعة ويرفع رصيده إلى 26 نقطة وكان يكيفه التعادل لبلوغ النهائيات.