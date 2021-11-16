نشرة الإثنين.. كيروش يضم "كناريا".. وإنجلترا تتأهل لمونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021.
إليوت يعود لتدريبات ليفربول بعد إصابته الخطيرة
برنامج علاجي لعبد الله جمعة بعد إصابته بالتواء في الكاحل
ألفيس يجتاز الفحص الطبي في برشلونة
"بدلاً من السعيد".. كيروش يضم "كناريا" لاعب سموحة لمعسكر منتخب مصر
قطر تكشف عن خطط استثنائية للاعبين والجماهير في كأس العرب
المقاولون ينفي مفاوضاته مع الأهلي لضم رامي ربيعة في يناير
أول تحرك من اتحاد جنوب أفريقيا بعد ركلة جزاء غانا المثيرة للجدل
سويسرا تتأهل لكأس العالم وإيطاليا إلى الملحق
إنجلترا تسحق سان مارينو وتتأهل لمونديال 2022
كرة سلة.."ريمونتادا" الاتحاد توقف سلسلة انتصارات الأهلي في نهائي دوري المرتبط
بـ 7 أهداف..النيجر تسحق جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022