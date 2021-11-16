شوقي غريب: لا ألتفت لما يقال عني.. والقسم الثاني منجم لاعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لا يركز فقط في اختيار اللاعبين على المتواجدين في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن يرصد أيضا لاعبي القسم الثاني.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" القسم الثاني منجم لاعبين لمنتخب مصر ولذلك يجب استغلاله لتدعيم جميع المنتخبات".

وأضاف، أنه على تواصل دائم مع مدربي اندية القسم الثاني لترشيح لاعبين للمنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن إعداد الجيل الحالي للأولمبياد بتطلب مجهود كبير.

وأوضح مدرب المنتخب الأولمبي أنه لا يلتفت لما يقال عنه، ويركز فقط على عمله ويسعى دائما لتقديم الأفضل لمنتخب مصر.

وأشار إلى أن حقق المطلوب منه خلال الفترة الماضية بالفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عام والتأهل لدور الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو.

وتابع:" أي شخص يمكنه تقديم شيء للبلد يأتي ومنصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ليس حكرًا على أحد، ولا أدخل صراعات مع أحد من أجل تواجدي في منصبي".

وأتم غريب تصريحاته:"المنتخب الأول سجل خلال الفترة الماضية 6 أهداف 5 منهم سجلها لاعبين من المنتخب الأولمبي وهذا دليل على نجاحنا".