سويسرا تتأهل لكأس العالم وإيطاليا إلى الملحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صعد منتخب سويسرا إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل، بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره البلغاري برباعية نظيفة مساء الإثنين في الجولة العاشرة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وانقض منتخب سويسرا على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي بات يتعين عليه خوض الملحق الأوروبي، مع أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات بالتصفيات.

وأُجبر منتخب إيطاليا على التعادل السلبي أمام مضيفه إيرلندا الشمالية، حيث كان يتعين على "الآزوري" تحقيق الفوز والتفوق على سويسرا بفارق الأهداف، إلا أن رفاق شيردان شاكيري حسموا بطاقة التأهل إلى مونديال قطر بشكل مباشر.

وانتظر المنتخب السويسري حتى الدقيقة 48 ليسجل له نوا أوكافور هدف التقدم، قبل أن يضيف روبن فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 72 سجل سيدريك إيتن الهدف الثالث للمنتخب السويسري، فيما نجح ريمو فريلير في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح المنتخب السويسري ضمن ممثلي القارة الأوروبية في نهائيات كأس العالم 2022، حيث سبقته منتخبات ألمانيا، الدنمارك، بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا وإنجلترا.

ورفع المنتخبان السويسري والإنجليزي، اللذان ضمنا التأهل إلى كأس العالم اليوم الإثنين، عدد المقاعد المحجوزة في مونديال 2022 حتى الآن إلى 11 مقعدا من أصل 32 مقعدا في البطولة، حيث سبقهما أيضا المنتخب القطري الذي يخوض البطولة دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيف وكذلك المنتخب البرازيلي أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية.

الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة:

سويسرا - 18 نقطة

إيطاليا - 16 نقطة

إيرلندا الشمالية - 9 نقاط

بلغاريا - 8 نقاط

ليتوانيا - 3 نقاط