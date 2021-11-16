لاعب الجابون: هدفنا الفوز أمام مصر.. وسنركز على أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد برونو مانجا لاعب منتخب الجابون، أنه يتوقع أن تكون مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر قوية، مشيرًا إلى أنه فريقه أتى إلى مصر لتحقيق نتيجة ايجابية وحصد الثلاث نقاط.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني، عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مانجا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لدينا لاعبين جيدين في منتخب الجابون، ولا اعرف كل اسماء اللاعبين في منتخب مصر ويكفي ان الفريق يضم لاعب بحجم محمد صلاح".

وأضاف:" علينا التركيز على كأس الأمم الإفريقية وتقديم مستوى مميز يرضي الجماهير في الجابون، ومصر تستحق التواجد في المرحلة الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022".

وتابع:" هناك مجموعة من المنتخبات تأهلت حتى الآن إلى المرحلة الحاسمة ولا أعرف من سيتأهل منها إلى كأس العالم ولكن اتمنى الأفضل".

وأتم تصريحاته:" الجماهير تتوقع منا الكثير من الممكن ان نصنع شيء جيد في أمم افريقيا".