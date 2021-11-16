إنجلترا تسحق سان مارينو وتتأهل لمونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حجز منتخب إنجلترا مقعده في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما اكتسح مضيفه سان مارينو بنتيجة 10-0 في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى بالتصفيات.

حسم منتخب إنجلترا المباراة مبكرا بعدما أنهى الشوط الأول متقدما (6-0)، حيث افتتح هاري ماجواير التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم أضاف فيليبو فابري هدفا ثانيا للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

وسجل هاري كين 4 أهداف متتالية خلال ربع ساعة فقط، في الدقائق 27 و31 و39 و42، منها ركلتي جزاء.

وأحرز اللاعب الشاب إيميل سميث رو الهدف السابع في الدقيقة 58، ليفتتح سجله التهديفي مع منتخب إنجلترا، فيما أضاف تايرون مينجز الهدفا الثامن في الدقيقة 69.

تامي أبراهام سجل الهدف التاسع لكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت في الدقيقة 78، فيما اختتم بوكايو ساكا مهرجان الأهداف في الدقيقة 79.

وكان منتخب سان مارينو لعب بـ10 لاعبين بعد طرد دانتي روسي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 68.

بهذا الفوز رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، بفارق 6 نقاط عن وصيفه منتخب بولندا.

في المقابل استمر سان مارينو في ذيل الترتيب بلا أي نقاط.

وكان منتخب بولندا خسر على أرضه في الجولة ذاتها بنتيجة 2-1 أمام المجر، ليكتفي بخطف بطاقة الملحق بعدما ضمنت إنجلترا الصعود المباشر.