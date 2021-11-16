"ثلاثي هجومي"..مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر للجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي الذي سيواجه الجابون في الثالثة من عصر غد الثلاثاء على ستاد برج العرب في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في ختام مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن كيروش قرر إجراء عدة تغييرات على تشكيل المنتخب لمنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة قبل انطلاق بطولة كأس العرب الشهر القادم.

مفاجآت كيروش لن تقتصر على التشكيل فقط بل تمتد إلي طريقة اللعب التي ستتغير 4-3-3 بحيث يلعب ثلاثي في هجوم المنتخب.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع : أحمد فتحي ، أحمد حجازي ، محمود حمدي "الونش" ، محمد حمدي.

وسط الملعب : حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.

الهجوم : محمد شريف ، أحمد ياسر ريان ، مروان حمدي.

منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعد التعادل مع أنجولا 2-2 في الجولة الماضية ليرتفع رصيده من النقاط إلي 11 بفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني ليضمن صدارة المجموعة.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة التى تصدرت مجموعتها في دور المجموعات إلي مستويين ، مستوى أول يضم أول خمسة منتخبات في تصنيف الفيفا الشهري والمستوى الثاني يضم المنتخبات الأخرى ويتم إجراء قرعة في ديسمبر القادم لتحديد أطراف 5 مباريات تقام بنظام الذهاب والإياب في مارس القادم حيث تلعب الفرق صاحبت المستوى الثاني على أرضها في المباراة الأولى.