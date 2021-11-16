تاريخ مواجهات تونس وزامبيا قبل مباراة إياب تصفيات كأس العالم 2022

تعرف مع الخليج 365 على تاريخ مواجهات تونس وزامبيا قبل مباراة الإياب في المرحلة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية التي تضم غينيا الاستوائية وموريتانيا.

وضع منتخب تونس نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما فوت فرصة ضمان التأهل إلى المرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم 2022، بالخسارة أمام غينيا الاستوائية التي عادت بقوة للمنافسة.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الاهداف على غينيا الاستوائية، بينما تتواجد زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين جمعت موريتانيا نقطة واحدة فقط.

وأصبحت تونس مطالبة بتحقيق الانتصار على زامبيا بأي نتيجة لقطع بطاقة العبور إلى المرحلة النهائية، في المباراة التي ستقام غدًا الثلاثاء 16 نوفمبر على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

تاريخ مواجهات تونس وزامبيا

تواجه منتخب تونس وزامبيا في 11 مباراة سابقة، 3 منها في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، و5 لقاءات في كأس أمم أفريقيا، و3 مباريات دولية ودية.

تصفيات كأس العالم

التقى منتخب تونس بنظيره الزامبي لأول مرة في تصفيات كأس العالم 1990، حينما أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الرابعة بالمرحلة الثالثة، والتي ضمت ايضًا المغرب وجمهورية الكونغو.

وتمكن منتخب زامبيا من تحقيق الانتصار على تونس في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 11 يونيو 1989 بهدفٍ دون رد سجله ديربي ماكينكا في الدقيقة (73)، من زمن الشوط الثاني.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم يوم 27 أغسطس 1989، فازت تونس بهدفٍ دون رد سجله محمد محجوبي في الدقيقة (75)، ليتأهل نسور قرطاج إلى المرحلة النهائية بالتصفيات، ولكن فشلت في الصعود إلى المونديال بعد الخسارة أمام الكاميرون.

أما المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخبان كانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وفاز المنتخب التونسي بهدفين نظيفين على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 7 سبتمبر 2021.

كأس أمم أفريقيا

اصطدمت تونس بمنتخب زامبيا لأول مرة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بنسختها الـ20 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وفاز نسور قرطاج بنتيجة (4-2)، وخسروا في المباراة النهائية أمام المستضيف بهدفين نظيفين.

وسيطر التعادل السلبي على اللقاء الثاني بين المنتخبان حينما التقيا في دور المجموعات بنسخة 2002 التي أقيمت في مالي، والتي توجت بها الكاميرون على حساب السنغال.

وحققت تونس انتصارها التاريخي الثاني على زامبيا في اللقاء الثالث بينهما ببطولة كأس أمم أفريقيا بدور المجموعات نسخة مصر 2006، وذلك بنتيجة (4-1)، وتوجت البلد المستضيف باللقب حينها على حساب كوت دي فوار.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على المباراة الرابعة التي جمعت تونس وزامبيا بكأس الأمم الأفريقية 2010، حينما التقيا في الجولة الأولى بدور المجموعات.

وأثبت المنتخب التونسي علو كعبه على نظيره الزامبي بتحقيق الانتصار الثالث (2-1) في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية بنسخة 2015 التي استضافتها غينيا الاستوائية.

مباريات دولية ودية – تونس وزامبيا

فاز منتخب تونس على زامبيا في مباراتين وديتين، الأولى كانت في عام 1997 بنتيجة (3-1)، والثانية والأخيرة بينهما كانت في 2008، بهدفٍ دون رد، وفي العام ذاته كان الانتصار حليف زامبيا بنتيجة (2-1).

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