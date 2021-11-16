آيرلندا الشمالية تضع حلم ايطاليا بالتأهل إلى كأس العالم على المحك!

فرضت آيرلندا الشمالية التعادل السلبي على ضيفتها ايطاليا في ملعب ويندسور بارك اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لتضع حلم الآزوري بالذهاب إلى قطر على المحك.

وبهذا التعادل سيضطر منتخب ايطاليا لخوض مباريات الملحق الأوروبي لحسم تأهله إلى مونديال قطر 2022، بعدما نجحت سويسرا في اقتناص بطاقة التأهل المباشرة بالفوز على بلغاريا (4-0).

وحصد منتخب سويسرا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما حسمت ايطاليا المركز الثاني برصيد 16 نقطة، في حين جمعت آيرلندا الشمالية 9 نقاط، وبلغاريا 8، وليتوانيا 3 نقاط.

وستخوض ايطاليا الملحق رفقة 11 منتخبًا أوروبيًا، أبرزها البرتغال، السويد، ويلز، التشيك، وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في الملحق إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة.

تتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، ليفوز فريق واحد في كل مجموعة بمقعده في كأس العالم قطر 2022.

وسيتعرف المنتخب الايطالي على خصمه المباشر بالملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، حيث ستجرى القرعة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وخاضت ايطاليا مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، أتشيربي، إيمرسون بالميري، نيكولو باريلا، جورجينيو، ساندو تونالي، فيديريكو كييزا، بيراردي، لورينزو إنسيني.

بينما دخلت آيرلندا الشمالية اللقاء بهذه التشكيلة: فاريل، فلاناجان، جوني إيفانز، كاثكالت، لويس، سافيل، ديفيز، ماكجين، دالاس، وايت، ماجينيس.

ضغطت ايطاليا على آيرلندا الشمالية منذ البداية، وأهدر لاعبوها العديد من الفرص، أبرزها فرصة كييزا في الشوط الأول عند الدقيقة (37)، وحاول إنسيني متابعتها ولكن تسديدته وصلت سهلة في يد الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، كادت آيرلندا الشمالية تخطف هدف التقدم عبر تسديدة قوية من سافيلي بقدمه اليسرى تألق الحارس جيانلويجي دوناروما في إبعادها عن مرماه.

وظهر كييزا مجددًا بفرصة هي الأخطر لإيطاليا في الشوط الثاني، فبعد مجهود فردي مميز من بيراردي، مرر الكرة إلى لاعب اليوفي داخل المنطقة، ليطلق تسديدة بباطن القدم مرت بجوار القائم الأيمن.

وزادت مطامع آيرلندا الشمالية مع مرور الوقت، وكانت قريبة من خطف الانتصار بعد خروج خاطئ من دوناروما، ولكن بونوتشي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل أن تعبر خط المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

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