من هو حكم مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف مع الخليج 365 على حكم مباراة الإياب بين سوريا وايران في المرحلة النهائية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى التي تضم كوريا الجنوبية، لبنان، العراق، والامارات.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إسناد إدارة مباراة سوريا وايران التي تقام على استاد الملك عبدالله الثاني في الاردن، غدًا الثلاثاء 16 نوفمبر، إلى طاقم صيني.

ويضم الطاقم الدولي الصيني كل من، ما نينج (حكم ساحة)، ويساعده شاي زيانج، وكاو يي، وسيتواجد شين ينهاو كحكم رابع، في حين سيتولى «فو مينج» إدارة تقنية الفيديو، ويساعده العماني «أحمد أبو بكر الكاف».

وسيدخل منتخب سوريا اللقاء بهدف تحقيق الانتصار الأول في الدور النهائي بالتصفيات، من أجل إحياء آماله في المنافسة على خطف المركز الثالث المؤهل إلى الملحق على أقل تقدير.

من جهته، سيبحث منتخب ايران عن مواصلة نتائجه الإيجابية، بتحقيق الفوز الثاني تواليًا والخامس بشكلٍ عام بالتصفيات، وذلك للاحتفاظ ببطاقة التأهل الأولى إلى مونديال قطر 2022.

وتتصدر ايران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما حصدت لبنان 5 نقاط، والعراق 4 نقاط، و3 للإمارات، ونقطتين لسوريا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين سوريا وايران أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد آزادي بمدينة طهران، وفازت ايران بهدفٍ دون رد سجله علي رضا عند الدقيقة (56)، من زمن الشوط الثاني.

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