عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جيرارد عن مواجهة ليفربول: سنهزمه في أنفيلد

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

لم يكن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد، دبلوماسيا عندما تحدث عن مواجهة الفريق الذي لعب فيه معظم مسيرته الكروية، ليفربول.



وكان أستون فيلا أعلن تعيين جيرارد مدربا للفريق خلفا للإنجليزي دين سميث، بسبب تراجع نتائج الفريق، حيث يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق مركزين عن منطقة الهبوط.

ولم يلعب جيرارد مواجهته الأولي كمدرب مع أستون فيلا بسبب التوقف الدولي، لكن فريقه سيواجه ليفربول الشهر المقبل.

وقال جيرارد، الذي يعد من أبرز أساطير ليفربول أن فريقه سيذهب إلى أنفيلد "معقل الريدز" من أجل الفوز.

وأكد جيرارد في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، أنه لن يكون هناك مشاعر مختلطة حينما يذهب بفريقه لمواجهة ناديه السابق ليفربول.

وواصل: "أريد الفوز بكل مباراة وهو ما سأسعى له أيضا حينما نقوم بزيارة ليفربول، أولويتي هي التركيز وهذا كل ما سأعطيه لأستون فيلا بشكل يومي".

وأبدى جيرارد تحمسه للتحدي المتمثل في انتشال فريق أستون فيلا من العثرات المتتالية له، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لقيادة الفريق خلال مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.

وأردف: "أحب التحدي والمجازفات، وأرى أن هذا الفريق يناسبني لأن الجماهير هنا متحمسة للغاية وهناك ضغوطات لتحقيق الفوز، بالنسبة لي الأمر يتعلق بتسخير كل الطاقات من أجل تحقيق أشياء مثيرة هنا معا".

وأوضح : "اعتقد أن الجميع هنا يعرف أنني توليت المسؤولية لسبب ما، لقد تراجع شكل الفريق مؤخرا، ومهمتي هي أن أقوم بتحليل قائمة الفريق لأن هناك الكثير من المواهب هنا".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أضمنه للجماهير هو أنني طالما أًصبحت مسؤولا عن الفريق فأنني سأخدمه بكل ما أملك".