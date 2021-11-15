مدرب مصر يستدعي كناريا قبل مباراة الجابون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم محمد متولي «كناريا» لاعب فريق سموحة للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام في برج العرب.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس أن محمد متولي كناريا لاعب سموحة انتظم في معسكر المنتخب قبل مواجهة الجابون المقررة اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء انضمام اللاعب للمعسكر بناء على استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب، بعد إصابة عبدالله السعيد وخروجه من المعسكر.

وأضاف الاتحاد أن أحمد فتوح الظهير الأيسر يخضع أيضا لاختبار طبي اليوم لمعرفة مدى جاهزيته لمباراة الجابون.