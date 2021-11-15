مدرب مصر يستدعي كناريا قبل مباراة الجابون

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وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس أن محمد متولي كناريا لاعب سموحة انتظم في معسكر المنتخب قبل مواجهة الجابون المقررة اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وجاء انضمام اللاعب للمعسكر بناء على استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب، بعد إصابة عبدالله السعيد وخروجه من المعسكر.
وأضاف الاتحاد أن أحمد فتوح الظهير الأيسر يخضع أيضا لاختبار طبي اليوم لمعرفة مدى جاهزيته لمباراة الجابون.
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