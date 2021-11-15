شكرا لقرائتكم خبر الأخضر في طريقه للمونديال.. نقاط فيتنام تبعدنا عن الزحام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل المنتخب السعودي الأول ضيفا على نظيره الفيتنامي ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويتصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني المنتخب الأسترالي، في حين يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الأخير بدون أي نقطة.

مواجهة سهلة على الورق، لكنها صعبة جدا على أرض الخصم وبرغم أن المنتخب الفيتنامي خسر على أرضه مرتين أمام أستراليا واليابان وبنفس النتيجة (1-0) مما يعني وجود صعوبة كبيرة عانى منها منافسا الأخضر في المجموعة، لذلك يتوجب على اللاعبين زيادة التركيز والحذر وعدم إضاعة أي فرصة تسجيل يحسم بها اللقاء ويضمن بها الحصول على أهم 3 نقاط في المرحلة الحالية كونها ستبعده عن منافسيه خاصة في حالة تعثر أي منهما، حيث سيلعب كل منهما خارج أرضه، فالمنتخب الأسترالي يواجه الصين فيما يواجه المنتخب الياباني نظيرة العماني.

سبق وأن تقابل المنتخبان ثلاث مرات كسبها الأخضر جميعا، ولكن بالتدرج، حيث فاز في اللقاء الأول بنتيجة (5-0) وفي اللقاء الثاني (4-0) وكانا ضمن تصفيات كأس العالم 2002 وفاز في اللقاء الثالث في هذه التصفيات (3-1).

من المتوقع أن يلعب مدرب الأخضر هيرفي ريناد بنفس التشكيل الأخير الذي واجه به المنتخب الأسترالي، لكن بالتأكيد ستكون المهام الهجومية على اللاعبين أكبر خاصة الظهيرين وذلك بسبب حاجة الفريق لتسجيل هدف مبكر يفك من تكتل المنتخب الفيتنامي الذي سيلعب بشكل دفاعي لتحقيق أول نقطة له في البطولة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف.

6 لاعبين سعوديين زاروا مرمى فيتنام







طلال المشعل 5 أهداف



سامي الجابر 3 أهداف



وهدف لكل من: