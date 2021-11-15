قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن فيديو أبو جبل وبن شرقي ومحمد عادل خلال مباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم رفضت إحالة فيديو واقعة محمد أبو جبل وبن شرقي لاعبي الزمالك، والحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة القمة الأخيرة، إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أنه لا يتم الأخذ بأي فيديوهات إلا من خلال الشريط الأصلي للمباراة، كما أنه من الصعب الحكم على صحة الواقعة من عدمها لأن الحكم لم يذكرها في تقريره وكذلك المراقبين.

وفي السياق نفسه، رفض مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة التعليق على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد أبو جبل حارس الزمالك، وزميله بن شرقي، مع الحكم محمد عادل، والذي أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك بالأسبوع الثالث بالدورى.

وبحسب الصحيفة، فإن مسئولو لجنة الحكام أوضحوا أن اللجنة لا تنظر للسوشيال ميديا ولا الفيديوهات التي تنتشر من خلالها لصعوبة التأكد من مصدرها، بجانب أن الحكم محمد عادل أدار المباراة ببراعة ولم يقع في أي أخطاء.

وأكد مسئولو اللجنة أنه تم الاتفاق على عدم التعليق على أي وقائع تتعلق بالحكام والقرارات التحكيمية فى الفترة المقبلة، لأن البعض يتصيد الأخطاء ويحاول الزج بالحكام فى أزمات جانبية، فى الوقت الذى نحتاج فيه لمزيد من العمل لتطوير الأداء.

وفي تصريحات سابقة، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لن يتم استبعاد محمد عادل من لقاءات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية، "نلوم على محمد عادل فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء القمة".

وتابع، "الاحتواء الذي تحدث عنه محمد عادل تم تفسيره بشكل خاطئ، ولو كان يقصد ما تم تفسيره لما احتسب ركلة جزاء للأهلي".

وأدلى الحكم محمد عادل بتصريحات إذاعية قال فيها إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثالث وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.