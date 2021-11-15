تقرير .. ما هي فرص الأهلي والاتحاد لفوز بدوري المرتبط للسلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تبادل الأهلي والاتحاد فوزهما في مباراتي جولة الذهاب لنهائي دوري المرتبط التي مساء اليوم الأثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وفاز فريق شباب الأهلي على الاتحاد 83-59 ليعادل كبار الأخضر السكندري الكفية ويتفقون على نظرائهم في الأهلي 83-77 ,

نظام الدوري

بطولة دوري المرتبط تقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي الذي وصل إليه الأهلي والاتحاد من مباراتي ذهاب وعودة حيث الفريقين المتنافسين كباراتين ذهاب بالفريق الأول وفريق الشباب في نفس اليوم ثم مباراتي في العودة بنفس الطريقة ويحصل الفائز من الكبار على 3 نقاط بينما يحصل الفائز من الصغار على نقطتين والخاسر في يحصل على نقطة في المرحلتين.

فرص الاتحاد بالتتويج

- الفوز في مباراة الكبار بغض النظر عن نتيجة مباراة فريق المرتبط.

فرص الأهلي في الفوز بالدوري

- الفوز في مباراة الكبار والفوز في مباراة المرتبط.

مباراة فاصلة

- في حالة فوز كبار الأهلي والخسارة في مباراة المرتبط ، تُلعب مباراة فاصلة بين الفريق الأول لكلا الناديين تقام يوم الخميس القادم.