كرة سلة.."ريمونتادا" الاتحاد توقف سلسلة انتصارات الأهلي في نهائي دوري المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استعاد فريق الاتحاد السكندري الأفضيلة في نهائي دوري المرتبط بعدما فاز الفريق الأول لزعيم الثغر على نظيره الأهلي بنتيحة 83-77 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق الشباب للأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري 83-59 في المباراة التي أقيمت على نفس الصالة قبل مباراة الفريق الأول.

وحول الاتحاد تأخره في الفترتين الأولى والثانية إلى الفوز في الفترتين الثالثة والرابعة بفارق 6 نقاط .

تقدم الأهلي في الفترة الأول بنتيجة 26-16 ثم واصل توفقه وأنهاها 42-32 ولكن الاتحاد انتفض في الفترة الثالثة وفاز بها 64-56 قبل أن ينهي المباراة 83-77 .

وغاب عن الأهلي في المباراة نجمه إيهاب أمين للإصابة والذي لم يدخل القائمة فيما شهدت المباراة تألق لافت للنظر للنيوزيلندي كوري ويبستر محترف الاتحاد السكندري.

وألحق الاتحاد أول خسارة بمدرب الأهلي أوجستي بوش الذي حقق 18 فوزاً على التوالي منذ توليه تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي توج خلالهم بالبطولة العربية.

وبحسب نظام البطولة فإن بطولة المرتبط تلعب فيها مباراتين بين الفريق الأول ومثلهما بين الشباب وتسمى دوري المرتبط ويحصل الفائز بين الكبار على 3 نقاط بينما يحصل الفائز من الصغار على نقطتين.

ويلتقى الفريقين الأربعاء القادم في مواجهتي العودة حيث يستوجب على الأهلي الفوز بمباراة الكبار للفوز باللقب بغض النظر عن الفوز بمباراة المرتبط فيما يحتاج الاتحاد للفوز بمباراة الكبار فقط للتويج بالدرع.