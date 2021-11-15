بـ 7 أهداف..النيجر تسحق جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اختتم منتخب النيجر مشاركته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بفوز ساحق على ضيفه منتخب جيبوتي 7 / 2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح النيجر، بعدما سجل أدجي أديبايور هدفين في الدقيقتين 14 و36 ، فيما سجل يوسف أحمد هدف جيبوتي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 62 سجل محمد وونكي الهدف الثالث لجيبوتي، قبل أن يضيف دانيال سوسزاه الهدف الرابع في الدقيقة 64، وعاد أديبايور ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 75.

وسجل يابي الهدف الثاني لجيبوتي في الدقيقة 85، قبل أن يسجل عيسى جبريلا الهدفين السادس والسابع للنيجر في الدقيقتين 86 و87.

ورفع منتخب النيجر رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثالث، فيما لم يحقق منتخب جيبوتي أي فوز أو تعادل طوال مشوار التصفيات لينهي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

يذكر أن المنتخب الجزائري، متصدر الترتيب، سيواجه منتخب بوركينا فاسو غدا الثلاثاء، حيث يكفيه التعادل للتأهل إلى الدور النهائي، فيما يتوجب على ضيفه تحقيق الفوز للتأهل.

وفي المجموعة التاسعة، تعادل منتخب السودان أمام نظيره غينيا بيساو، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، بالجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب السودان رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز الأخير، خلف منتخب غينيا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث.