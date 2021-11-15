رقم مميز يحفز منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل أمام نظيره الجابوني في ختام مرحلة دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، لكن هناك ما يحفز الفراعنة للحفاظ على سلسلة مميزة.

ويلعب المنتخب ضد الجابون غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال في قارة إفريقيا.

ويملك المنتخب المصري رقماً مميزاً في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، حيث لم يخسر في آخر 20 مباراة استضافها على أرضه في التصفيات.

20 مباراة لم يعرف خلالها المنتخب الوطني طعم الهزيمة في مصر خلال تصفيات المونديال، حيث حقق الفوز في 19 مباراة، بينما تعادل في لقاء وحيد أمام زامبيا (1-1) في تصفيات مونديال 2010، وتحديدا يوم 29 مارس 2009.

وتعود آخر هزيمة لمنتخب مصر على أرضه إلى يوم 20 يونيو 2004، حين سقط أمام كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية وقتها بسبب بعض الإصلاحات بإستاد القاهرة.

وحسم منتخب مصر تأهله للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع أنجولا (2-2)، لينتظر تحديد منافسه المقبل الذي سيواجهه في شهر مارس القادم، في خطوة أخيرة قبل بلوغ المونديال.

وتتأهل 10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات إلى الدور الفاصل من التصفيات، الذي ستجرى مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته السادسة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق أربع نقاط على نظيره الجابوني منافس الغد قبل الجولة الأخيرة من التصفيات، ثم يأتي منتخب ليبيا ثالثا بست نقاط ويتذيل أنجولا الترتيب بأربع نقاط.

يُذكر أن رجال المدرب البرتغالي يأملون في حجز مقعد لهم للمرة الثانية على التوالي في نهائيات كأس العالم، حيث تأهل الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب طويل استمر 28 عاما، لكنه كان مخيبا بعد العودة بلا أي نقطة.