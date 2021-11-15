من هو حكم مباراة العراق وكوريا الجنوبية في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف مع الخليج 365 على حكم مباراة الإياب بين العراق وكوريا الجنوبية في المرحلة النهائية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى التي تضم ايران، لبنان، الامارات، وسوريا.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إسناد إدارة مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي تقام على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر، غدًا الثلاثاء 16 نوفمبر، إلى طاقم أوزبكي.

ويضم الطاقم الدولي الأوزبكي كل من، الجيز تاتاشيف (حكم ساحة)، ويساعده تسابينكو اندري، وتيمور جاينيلون، وسيتواجد ريسوكلاوف كحكم رابع، في حين تم تعيين الكويتي «سعد الفضلي» كمراقب على الحكام.

ويخوض المنتخب العراقي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز الذي سيعيد إحياء آماله في المنافسة، بتقلص الفارق النقطي مع صاحبة المركز الثالث لبنان، والاقتراب من المركز الثاني المؤهل إلى المونديال بشكل مباشر.

على الجهة المقابلة، يطمح منتخب كوريا الجنوبية بتحقيق انتصار جديد يجعله يقترب أكثر من تأمين بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي.

ويتواجد منتخب العراق في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة وفي رصيده 4 نقاط، بينما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في حين تحتل ايران الترتيب برصيد 13 نقطة، مقابل 5 للبنان و3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين العراق وكوريا الجنوبية أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، على استاد سيؤول بمدينة جويانج.

..