من هو حكم مباراة عمان واليابان في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف مع الخليج 365 على حكم مباراة الإياب بين عمان واليابان في المرحلة النهائية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية التي تضم السعودية، استراليا، الصين، وفيتنام.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إسناد إدارة المباراة الهامة التي ستجمع عمان واليابان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر غدًا الثلاثاء 16 نوفمبر، إلى طاقم كوري جنوبي خالص.

ويضم الطاقم الدولي الكوري الجنوبي كل من، كو هيونج جين (حكم ساحة)، ويساعده يون جاويل، وبارك سانج جون، وسيتواجد كيم وو سونج كحكم رابع، بينما سيتولى كي جونج هيوك وكيم داي يونج مهمة تقنية الفيديو «الفار».

وكان آخر لقاء أداره الحكم كو هيونج جين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ضمن منافسات الجولة الماضية بين السعودية واستراليا بمدينة سيدني، وانتهى بالتعادل السلبي (0-0).

ويدخل منتخب عمان اللقاء بهدف تحقيق الفوز الثالث بالمرحلة النهائية، وضرب عصفورين بحجر واحد بتعزيز رصيده من النقاط على حساب منافسه المباشر حتى الآن على المركز الثالث -المؤهل إلى المحلق- في المجموعة.

من جهته يأمل المنتخب الياباني في مواصلة تصاعد مستواه بتحقيق الانتصار الثالث تواليًا، حيث أن فوزه على عمان سيضعه من جديد في واجهة المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022.

ويتواجد منتخب اليابان في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة وفي رصيده 9 نقاط، بينما تقبع عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط، في حين تتصدر السعودية الترتيب برصيد 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لأستراليا، و4 لصالح الصين، و0 نقاط لفيتنام.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين عمان واليابان أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى، ونجح الخناجر العمانية في تحقيق الفوز من أرض الساموراي بهدفٍ دون رد سجله عصام الصبحي عند الدقيقة (88)، في استاد باناسونيك سويتا.

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