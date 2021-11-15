موعد الكاميرون وكوت دي فوار في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الكاميرون وكوت دي فوار والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، بالمرحلة الثانية، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضاً (مالاوي – موزمبيق).

يحتضن ملعب جابوما بمدينة دوالا مباراة قوية وحاسمة بين منتخب الكاميرون وضيفه كوت دي فوار في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بتصفيات مونديال قطر 2022 والمؤهلة الى الادوار الإقصائية.

يدخل الضيوف منتخب كوت دي فوار المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، جمعهم الافيال من 4 انتصارات، وتعادل، وسجل لاعبوه 10 اهداف واستقبلت شباكه هدفين خلال مشوارهم في تصفيات مونديال قطر 2022.

على الجانب الآخر يدخل أصحاب الملعب منتخب الكاميرون اللقاء في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، حصدهم الأسود من 4 انتصارات، وتعرض الفريق لهزيمة واحدة، كانت امام ضيفه الإيفواري بالجولة الثانية، وسجل الأسود خلال مشوارهم بالتصفيات 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 اهداف.

وسيسعى المنتخبان في لقائهم الأخير بالمرحلة الثانية من التصفيات الى تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة الرابعة والتأهل الى الدور المقبل.

موعد مباراة الكاميرون وكوت دي فوار في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الكاميرون وكوت دي فوار في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على ملعب جابوما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الكاميرون وساحل العاج على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، بالأضافة الى قناة سبورت ديجيتال الالمانية، وقناة ESPN 4 الهولندية، كما ينقل اللقاء بشكل مجان على قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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