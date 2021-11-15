ادفوكات: هدفنا الاستمرار في المنافسة و لا مستحيل في كرة القدم

تحدث المدير الفني الهولندي للمنتخب العراقي “ديك أدفوكات” لوسائل الإعلام قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية برسم الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، وشدد على ضرورة القتال من أجل تحقيق الفوز، رغم صعوبة المهمة امام زملاء سون.

وأكد المدير الفني الهولندي أن هذه المباراة الثانية لمنتخب العراق في فترةِ تواجده بالدوحة، و أضاف “نحن على أتمِ الجاهزيّة لمباراةِ كوريا الجنوبية، حيث استمررنا في الإعداد منذ أسبوع، ونأملُ أن نظهرَ بشكلٍ لائقٍ، ونعكس واقع تصاعد الأداء الذي بدا واضحاً في مباراتنا الأخيرةِ ضد سوريا. ”

وأكمل أدفوكات “رغم أن منتخب كوريا الجنوبية يعدُ واحداً من أفضل منتخبات القارة الصفراء ونعلم بصعوبةِ المواجهة، لكن لا يوجد مستحيلٌ في كرةِ القدم، وكل شيء ممكن، لذلك تركيزنا ينصبُ على الخروج بنتيجةٍ إيجابية.”

وتابع مدرب أسود الرافدين “عملنا بشكلٍ جيدٍ في مواجهةِ الذهاب، وخرجنا بنتيجةٍ جيدةٍ “.

وختم بالقول ” نحن نحللُ جميع المنافسين ونجهزُ أنفسنا بالشكلِ الذي يتناسبُ مع كل مباراةٍ، والأمرُ الإيجابي أننا نلاحظ التطورَ على مستوى الأداء الفني للمنتخب، وهذا ما يزيدنا إصراراً على السير نحو التطوير.”