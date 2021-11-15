تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين الجزائر وبوركينا فاسو في جميع المسابقات، قبل إياب تصفيات كأس العالم قطر 2022، عن قارة أفريقيا، في المرحلة الثانية.

يخوض المنتخب الجزائري مباراة هامة وحاسمة عندما يستضيف بوركينا فاسو على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022.

ويحين موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت الجزائر.

ويتصدر محاربو الصحراء ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 23 هدفاً خلال التصفيات، واستقبلت شباكه هدفين.

في المقابل يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات، وتعادلين، وسجل لاعبوه 10 اهداف، واستقبلت شباكه هدفين، ولا بديل امامه غير الفوز لأنتزاع بطاقة التأهل.

تاريخ مواجهات الجزائر وبوركينا فاسو قبل إياب تصفيات كأس العالم 2022

تُعد مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022، هي المواجهة رقم 11 في تاريخ لقاءات المنتخبين بجميع المسابقات (رسمية وودية).

ويتقاسم المنتخبان عدد مرات الفوز بينهما حيث حقق كل منتخب الفوز في 4 مواجهات، وسيطر التعادل على 3 مباريات في جميع المسابقات.

ويعود أول لقاء رسمي جمع بين الجزائر وبوركينا فاسو الى عام 1996 عندما ألتقيا في كأس الأمم الأفريقية (20) بدور المجموعات، وفاز حينها المنتخب الجزائري في لقاء الذهاب 2-1، وفي الإياب فاز المنتخب البوركيني بنفس النتيجة.

ثم تواجه المنتخبان من جديد عام 2000 ولكن هذه المرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفي الإياب فازت بوركينا فاسو بهدف دون رد.

بعدها تقابل الفريقان في 4 مباريات ودية متتالية بداية من 2005 حتى 2013، وفازت الجزائر في مبارتين، وخسرت مباراة، وتعادل المنتخبان في مباراة بدون اهداف.

وفي عام 2013 تواجه المنتخبان لأول مرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالمرحلة النهائية، وشهد لقاء الذهاب فوز بوركينا فاسو 3-2، وفي الإياب فازت الجزائر بهدف اللاعب “عبد المجيد بوقرة”.

وتواجه المنتخبان للمرة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر بالمرحلة الثانية، وشهد لقاء الذهاب التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، تقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 18 عن طريق “سفيان فيجولي”، وتعادل المنتخب البوركيني في الدقيقة 64 عبر “عبدول فيصل تابسوبا”.

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