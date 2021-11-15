تاريخ مواجهات الامارات ولبنان قبل مباراة إياب تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ مواجهات الامارات ولبنان قبل مباراة الإياب في المرحلة النهائية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة.

تتواجد الامارات ولبنان في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات «ايران، كوريا الجنوبية، العراق، وسوريا»، وسيتأهل منها المتصدر والوصيف إلى مونديال قطر 2022 مباشرة، بينما يخوص صاحب المركز الثالث مباريات الملحق.

وتلتقي الامارات مع لبنان على ملعب صيدا الدولي، يوم الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر 2021، وسيسعى المنتخبان إلى تحقيق الانتصار من أجل تعزيز آمالهم في خطف بطاقة التأهل الثانية، أو على أقل تقدير التأهل إلى الملحق.

ويتواجد منتخب لبنان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يقبع منتخب الامارات في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، في حين تتصدر ايران الترتيب برصيد 13 نقطة، مقابل 11 نقطة لكوريا الجنوبية و4 للعراق ونقطتين لسوريا.

تاريخ مواجهات الامارات ولبنان

تواجه منتخب الامارات ولبنان في 8 مناسبات سابقة، 3 منها في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، و3 لقاءات ودية، ومباراة واحدة في تصفيات كأس آسيا، ومباراة واحدة في دورة الألعاب العربية.

تصفيات كأس آسيا

اصطدمت الامارات بنظيرتها لبنان لأول مرة في عام 1979، وذلك ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا الكويت 1980.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0)، وصعدت الامارات بجانب سوريا من المجموعة الأولى التي ضمت ايضًا منتخب البحرين، إلى نهائيات كأس آسيا 1980.

تصفيات كأس العالم

التقت الامارات بنظيرتها لبنان لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2014، حينما أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الثانية بالمرحلة الثالثة، والتي ضمت ايضًا كوريا الجنوبية والكويت.

وتمكن منتخب لبنان من تحقيق الانتصار على الامارات في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 6 سبتمبر 2011 بثلاثة اهداف، احرزها محمد غدار، أكرم مغربي، ورضا عنتر، مقابل هدف واحد للأبيض سجله محمود خميس.

بينما فازت الامارات في مباراة الإياب التي أقيمت يوم 29 فبراير 2012، بنتيجة (4-2) وسجل اهداف الابيض بشير سعيد هدفين، وهدف وحيد لكل من علي الوهيبي، وإسماعيل مطر، فيما سجل هدفين رجال الأرز محمود العلي، وحسن معتوق.

وفي النهاية صعد منتخب لبنان بجانب كوريا الجنوبية من المجموعة الثانية إلى المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014، ولكن رحلة رجال الأرز توقفت عند هذا الحد.

دورة الألعاب العربية

تواجد منتخب الامارات بجانب لبنان والسعودية ضمن المجموعة الثانية بدور الألعاب العربية الآسيوية التاسعة في عام 1999.

وتمكن الأبيض الإماراتي من تحقيق الفوز على لبنان بهدفين نظيفين، وصعد على رأس المجموعة إلى الدور الثاني من البطولة التي توجت بها الاردن في النهاية على حساب العراق بركلات الترجيح.

مباريات دولية ودية

نظمت أول مباراة ودية دولية بين الامارات ولبنان في عام 2007، وبالتحديد يوم 23 سبتمبر، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم محمود العلي لرجال الأرز، قبل أن يعدل راشد عبدالرحمن النتيجة لصالح الأبيض.

فيما كان اللقاء الودي الثاني بين المنتخبين يوم 17 يوليو 2011، وفازت الامارات بستة اهداف مقابل هدفين؛ أما المباراة الودية الأخيرة التي جمعتهما كانت يوم 6 نوفمبر 2014، وفاز الأبيض ايضًا ولكن بنتيجة (3-2).