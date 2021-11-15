هيرفي رينارد: علينا مواصلة العمل، وهذا سر تميزنا في الفترة الماضية

تحدث المدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية “هيرفي رينارد” لوسائل الإعلام قبل مباراة يوم غد امام فيتنام برسم الجولة السادسة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، ونوه بالعمل المنجز في الفترة الماضية، و موضحا السر وراء تميز الأخضر السعودي على منافسيه.

وقال المدرب الفرنسي “وصلنا للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، في هذه المجموعة الصعبة. ”

وتابع “لازال ينتظرنا العديد من المباريات الصعبة، لذلك يجب علينا أن نحتفظ بالروح التي لعبنا فيها في المباريات السابقة، و هدفنا أن نصل إلى كأس العالم، لذا يجب علينا أن نستمر في العمل “.

وعن سر تميز المنتخب الوطني السعودي في التصفيات الحالية، قال رينارد “سر تميزنا هو العمل الجاد فلدينا لاعبين ذو إمكانيات جيدة وروح عالية، فلا يستطيع أي لاعب الانضمام لهذه المجموعة إلا ولديه الروح العالية والرغبة في العمل”.

وأكمل مدرب الأخضر السعودي رينارد قائلاً: “محظوظ بتدريبي لهذه المجموعة من اللاعبين، لأن لديهم الرغبة و الموهبة والطموح”.

وعن قوة المنتخب الفيتنامي، اوضح الناخب السعودي “نحترم المنتخب الفيتنامي كثيرًا فلديهم مجموعة من اللاعبين الموهوبين، ونافس منتخبات المجموعة، ولم يخسر سوى بفارق هدف من منتخبات أستراليا والصين واليابان. ”

وختم بالقول “لكننا في المقابل نملك فريق طموح ولديه الرغبة الكبيرة في مواصلة العمل لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم 2022.”