الآن | بث مباشر السودان وغينيا بيساو اليوم في إياب تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا بيساو في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في الجولة السادسة والأخيرة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021.

يحتضن الملعب الكبير لمراكش في المغرب مواجهة غينيا بيساو (المضيف) والسودان، بعدما فشل الفريقان في التأهل الى المرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال قطر 2022، عن المجموعة التاسعة والتي يتصدرها المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة.

وفشل منتخب السودان في التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات باحتلال المركز الرابع في المجموعة التاسعة برصيد نقطتين، فيما يتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، في المجموعة التي تأهل عنها منتخب المغرب برصيد 15 نقطة قبل جولة من النهاية.

وشهدت الجولة الماضية من التصفيات هزيمة المنتخب السوداني على ملعبه امام المغرب بثلاثية بيضاء، في المقابل تعادلت غينيا بيساو خارج ملعبها امام غينيا بدون اهداف.

تنطلق صافرة بداية مباراة السودان وغينيا بيساو في إياب تصفيات كأس العالم 2022 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر لقاء السودان وغينيا بيساو في التصفيات على قناة SSC 3 السعودية بصوت المعلق الرياضي “حماد العنزي”، كما تنقل المباراة على قناة سبورت كلوب 1 الصربية، وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

السودان 0-0 غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم 2022 (المرحلة الثانية – الجولة السادسة والأخيرة)

الملعب الكبير لمراكش – المغرب

انتهت