تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين عمان واليابان في جميع المسابقات، قبل إياب تصفيات كأس العالم قطر 2022، عن قارة آسيا، في المرحلة النهائية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضاً (السعودية وفيتنام والصين وأستراليا).

يخوض منتخب عمان مواجهة مثيرة وهامة للغاية على ملعبه أمام اليابان، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة السادسة يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2021.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لمنتخب اليابان، و7 لصالح عمان و4 للصين، في حين لم تحصد فيتنام أي نقطة.

تاريخ مواجهات عمان واليابان قبل إياب تصفيات كأس العالم 2022

تُعد مواجهة عمان واليابان في إياب تصفيات كأس العالم 2022، هي المواجهة رقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين بجميع المسابقات، وتمكن الأحمر العُماني من تحقيق الفوز الاول في تاريخه امام نظيره الياباني بلقاء الذهاب بالتصفيات الحالية، بينما خسر في 9 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مبارتين.

ويرجع أول لقاء جمع بين عمان واليابان الى تصفيات كأس العالم 1998 بالمرحلة الأولى، وفاز وقتها منتخب اليابان ذهاباً بهدف دون رد، وخيم التعادل على لقاء الإياب بهدف مقابل هدف.

ثم ألتقى المنتخبين مرة آخري في تصفيات كأس العالم 2006 بالمرحلة الأولى، وفاز منتخب اليابان ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 1-صفر.

كما تواجه المنتخبين في دور المجموعات بالجولة الاولى من كأس آسيا 2004، والتي شهدت فوز المنتخب الياباني بهدف دون مقابل.

وفي عام 2008 تواجه المنتخبين في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2010، حيث فاز حينها منتخب اليابان ذهاباّ بنتيجة 3-صفر، وفي لقاء الإياب تعادلا بنتيجة 1-1.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره العماني في مباراة الذهاب 3-صفر، وفي مباراة الإياب 2-1.

ثم إلتقيا المنتخبان بعدها في مباراة ودية يوم 11-11-2016، وانتهت بفوز عريض للمنتخب الياباني برباعية نظيفة.

وتقابل المنتخبان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، وانتهي اللقاء بفوز المنتخب الياباني بهدف دون مقابل جاء من ضربة جزاء.

فوز تاريخي لعمان

أسقط منتخب عمان، المصنف الأول على قارة آسيا «منتخب اليابان»، بهدف دون رد في عقر داره بمدينة سويتا بالجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، يوم 2 سبتمبر 2021، وسجل الهدف اللاعب البديل عصام الصبحي في الدقيقة 88 بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بدلاً من الأغبري.

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