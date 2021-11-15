موعد مباراة هولندا والنرويج في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة هولندا والنرويج والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أوروبا، ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا (تركيا – الجبل الأسود – لاتفيا – جبل طارق).

تتجه الانظار الى ملعب فينورد بمدينة نوتردام الهولندية لمتابعة قمة الجولة العاشرة والأخيرة بين هولندا والنرويج، والتي ستحدد نتيجتها المتأهل الى مونديال قطر 2022.

يدخل منتخب الطواحين المباراة بطموح العودة الى بطولة كأس العالم بعد غيابه في النسخة الماضية بروسيا، ويتواجد المنتخب الهولندي في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، حصدهم من 6 انتصارات، وتعادلين، وتعرض الفريق لهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكه 8 اهداف.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، متأخراً عن المنتخب التركي ثاني الترتيب بفارق الاهداف.

ويدحل المنتخب النرويجي المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتزاع صدارة ترتيب المجموعة السادسة من مضيفه والتأهل مباشرة الى كأس العالم 2022 بقطر، ذلك في حالة تعثر تركيا امام الجبل الاسود والتي ستقام في نفس التوقيت.

كانت الجولة الماضية في تصفيات كأس العالم 2022 قد شهدت تعادل منتخب هولندا خارج ملعبه امام الجبل الاسود 2-2، كما تعادل المنتخب النرويجي على ملعبه امام لاتفيا بدون اهداف.

موعد مباراة هولندا والنرويج في إياب تصفيات كأس العالم 2022؟

يحين موعد مباراة هولندا والنرويج في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على ملعب فينورد بمدينة نوتردام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الفرنسي “كليمان توربان”.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا والنرويج؟

تنقل مباراة هولندا والنرويج على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري في الشرق الاوسط لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا تحديداً على قناة بريميم 2، كما ينقل اللقاء على منصة بي إن سبورت كونكت.

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