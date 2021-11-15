ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر؟

المنامة - ياسر ابراهيم - عُرفت العديد من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر 2022، وما هي إلا أيام معدودة وتعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال.



ويلغ عدد المنتخبات المتأهلة، تسعة حتى لحظة كتابة هذه الأسطر ومن ضمنها قطر صاحبة الأرض، ولم يعرف أيّ من الفرق المتأهلة إلى مونديال قطر سواء من قارة أفريقيا أو آسيا عبر التصفيات حتى الآن وكذلك الحال بالنسبة لتصفيات الكونكاكاف.



وبلغ عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم سبعة منتخبات من قارة أوروبا ومنتخب وحيد من أميركا الجنوبية عبر التصفيات وآخر من آسيا كمستضيف، وما تزال بعض البطاقات بانتظار وقت الحسم، الذي بات قريباً جداً.



سيبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر، 32 منتخباً على أن تأتي من جميع القارات، بعد أن تم تقسيم البطاقات بنسب متفاوتة نظراً لمستويات الدول المشاركة في التصفيات وبطولاتها وتصنيفها.



وتنافست الدول الأوروبية على 13 بطاقة سيعرف البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر سيكشف عنه بعد خوض الملحق الأوروبي.



كما تتنافس منتخبات آسيا على أربع بطاقات ونصف (بعيداً عن تأهل قطر مستضيفة المونديال)، أما في إفريقيا فهناك خمس بطاقات، وأربع بطاقات ونصف بالنسبة لأميركا الجنوبية وثلاث بطاقات ونصف بالنسبة للكونكاكاف وأخيراً نصف بطاقة لأوقيانوسيا.



الفرق المتأهلة إلى كأس العالم

القارات

أوروبا

آسيا

أفريقيا

الكونكاكاف

أميركا الجنوبية

أوقيانوسيا

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم

ألمانيا - الدنمارك - فرنسا - بلجيكا - كرواتيا - إسبانيا - صربيا

قطر (المستضيفة)

لا أحد حتى الآن

لا أحد حتى الآن

البرازيل

لا أحد حتى الآن

المنتخبات التي ستتواجد في ملحق مؤهل إلى المونديال

البرتغال - روسيا - السويد - اسكتلندا - مقدونيا الشمالية

لا أحد حتى الآن

(الدور الحاسم) المغرب - مصر - غانا - مالي - السنغال - الكونغو الديمقراطية

لا أحد حتى الآن

لا أحد حتى الآن

لا أحد حتى الآن

(بي إن سبورت)