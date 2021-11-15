"جنس" حارسة مرمى منتخب ايران يثير الشكوك في الأردن

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم نظيره الآسيوي بفتح تحقيق مستقل للتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات، استكمالا لطلب قدّمه في سبتمبر الماضي، فيما ردت مدربة المنتخب الإيراني بتعليقات وصفت خلالها ما يتردد باعتباره "ذريعة لتبرير الهزيمة".



وفي التصفيات المؤهلة بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، تعادل الأردن مع إيران صفر-صفر في طشقند، قبل تتفوق الأخيرة بركلات الترجيح 4-2 وضمان صدارة المجموعة والتأهل بالتالي إلى النهائيات.



وأثيرت شكوك حول جنس حارسة مرمى منتخب إيران، زهره كودايى، التي صدت ركلتين ترجيحيتين للمنتخب الأردني، لتساهم في بلوغ إيران النهائيات القارية للمرة الأولى في تاريخها.



وطالب الاتحاد الأردني بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة ببطولة كأس آسيا 2022 في الهند، التي تنص على التحقق من أهلية اللاعبات المشاركات.



وتعليقاً على بيان الاتحاد الأردني بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، غرّد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، الأحد، في حسابه على موقع تويتر "... مشكلة خطيرة للغاية. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من فضلك استيقظ".



وفي المقابل، قالت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، "إن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات".



وأردفت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس: "بعد هزيمة المنتخب الأردني، كان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة".



وأضافت: "أريد التأكيد أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، أجرينا الفحوص اللازمة، حيث فحص الطاقم الطبي بعناية كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذه الصدد".



وطمأنت إيراندوست مشجعي ومشجعات المنتخب الإيراني، قائلة: "لا تقلقوا بشأن هذا الأمر، لأنه لا توجد مشكلة تهدد منتخبنا.. سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي، لأننا مرتاحات الضمير".



وتقام بطولة كأس آسيا للسيدات في يناير المقبل في الهند.



وقال الاتحاد الأردني في بيانه "نتفهم أن التحقق من الجنس ليس إلزاميًا للاعبات المشاركات، لكن المادة تحفظ حق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحال الشك في أهلية لاعبة مشاركة".



وتابع "بحسب الأدلة المقدّمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظراً لأهمية هذه المسابقة، نطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة طبية مستقلة للتحقق من أهلية اللاعبة المعنية وأخريات في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له تاريخ في قضايا الجنس وتعاطي المنشطات"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

(وكالات)