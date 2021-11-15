الامارات | ميسي جاهز لخوض الـ"سوبر كلاسيكو" أمام البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي جاهز لخوض الـ"سوبر كلاسيكو" أمام البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الإثنين أن قائد المنتخب النجم ليونيل ميسي بات جاهزاً لخوض الـ"سوبر كلاسيكو" أمام البرازيل في قمة مباريات الجولة 14 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، من دون تحديد من إذا كان سيشرك "البرغوث" الصغير أساسياً.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحافي عقده في معسكر تدريب "لا ألبيسيليستي" في جنوب العاصمة بوينس آيرس عشية المواجهة المنتظرة "إنه بحالة بدنية جيدة. من المؤكد أنه سيلعب ونأمل أن يكون في حالة جيدة".

وجزمت الصحافة الأرجنتينية أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الاسباني السابق والذي دخل في ربع الساعة الاخير في الفوز على الأوروغواي 1-صفر في الجولة السابقة، سيبدأ اللقاء امام البرازيل، الضامنة تأهلها للعرس الكروي في قطر، أساسياً.

وعانى ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، من اصابة في الفخذ والركبة قبل النافذة الدولية، فغاب عن صفوف نادي العاصمة الباريسية في مباراتيه الأخيرتين محلياً أمام بوردو وقارياً أمام لايبزيغ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعن لياندرو باريديس زميل ميسي في سان جرمان والذي ألتحق بصفوف المنتخب وهو يعرج، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا الذي تعرض لاصابة أمام الاوروغواي، قال المدرب الأرجنتيني إنه لا يزال يتوجب "تقييمهما" وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأنهما "في اللحظة الأخيرة".

ويمكن للأرجنتين، في حالة الفوز وخسارة منتخبات أخرى ضمن المجموعة الموحدة لتصفيات القارة، أن تضمن رسميًا تأهلها إلى قطر وتنضم إلى خصمتها التاريخية البرازيل التي حجزت مقعدها إلى المونديال عقب الفوز على كولومبيا 1-صفر في الجولة السابقة.

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