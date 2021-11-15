الامارات | مدرب هولندا يسقط من فوق دراجته قبل مواجهة مصيرية في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب هولندا يسقط من فوق دراجته قبل مواجهة مصيرية في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب المخضرم لويس فان جال مدرب منتخب هولندا لكرة القدم في أعلى الفخذ بعد سقوطه من فوق دراجته يوم الأحد لكنه سيكون موجودا مع فريقه غدا الثلاثاء في مواجهة مصيرية أمام النرويج في تصفيات كأس العالم في أمستردام.

واستخدم فان جال، الذي كان يستقل دراجته قرب فندق الفريق حين سقط ونقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات، عربة جولف للإشراف على تدريبات الفريق اليوم الاثنين قبل المباراة المرتقبة في المجموعة السابعة التي يحتاج فيها منتخب هولندا للتعادل لحسم التأهل للنهائيات العام المقبل في قطر.

ولم يستطع المدرب البالغ عمره 70 عاما حضور المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم الاثنين شخصيا لكنه شارك عبر تقنية الفيديو بينما كان يجلس على كرسي متحرك.

وقال فان جال للصحفيين "حالتي ليست جيدة بدنيا لكن عقلي لا يزال يعمل. أشعر بألم شديد لذلك استخدمت عربة الجولف خلال التدريبات.

"لكن لا يزال بوسعي القيام بواجباتي وقمت بالاستعدادات المطلوبة بشكل طبيعي".

وقال فيرجيل فان دايك قائد هولندا الذي شارك في المؤتمر الصحفي إن الحادث "كان صدمة بالتأكيد".

وتابع "لكننا سعداء لأنه لا يزال قادرا على قيادة الفريق ولم يؤثر هذا الحادث كثيرا على الاستعدادات. هذا الصباح ترأس اجتماعا مهما للفريق. لا يزال فان جال حريصا على بلوغ نهائيات كأس العالم".

وقال فان جال إنه سيكون على مقاعد البدلاء غدا الثلاثاء وتوقع فوز المنتخب الهولندي بالمباراة وحسم صدارة المجموعة.

وكان بوسع منتخب هولندا التأهل يوم السبت على حساب الجبل الأسود لكنه استقبل هدفين متأخرين ليتعادل 2-2 في نتيجة مفاجئة.

وحين كان فان جال يدرب ألكمار في 2007 أصيب بكسر في الكاحل وعظمة الشظية لكنه قاد التدريبات من مقعده في عربة الجولف.

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