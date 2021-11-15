9 منتخبات تحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت 3 منتخبات (كرواتيا، إسبانيا، صربيا)، الأحد، إلى ركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة إقامتها في قطر، وبذلك ارتفع عدد المتأهلين إلى 9 منتخبات.

وكانت قطر البلد المضيف هي أول المتأهلين للمشاركة في مسابقة كأس العالم بغض النظر عن نتائج التصفيات، وهي المرة الأولى التي ستشهد مشاركة المنتخب القطري بالبطولة العالمية.

في حين جاءت ألمانيا (بطل العالم 4 مرات) ثاني المنتخبات التي تأهلت إلى مونديال قطر عقب تصدرها المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية في أكتوبر الماضي.

وحجزت الدنمارك ثالث المقاعد في مونديال 2022، بعد فوزها على النمسا 1-0، لتتصدر المجموعة السادسة وتضمن بطاقة التأهل.

التصفيات الأوروبية

كما شهدت التصفيات الأوروبية تأهل كل من منتخبي بلجيكا وفرنسا، وذلك عقب فوز الأول على إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والثاني على كازاخستان بثمانية أهداف دون رد.

وفجر المنتخب الصربي مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاعه بطاقة التأهل إلى مونديال 2022، من نظيره البرتغالي بفوزه عليه في عقر داره (2-1) في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب «النور» في العاصمة لشبونة، بحضور رئيس البلاد وجمهور غفير في المدرجات.

وحسم منتخب صربيا صدارة المجموعة الأولى لصالحه برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره البرتغالي، الذي سيضطر قائده كريستيانو رونالدو وزملاؤه لخوض الملحق الأوروبي المكمل، على أمل الوصول إلى العرس الكروي في العام المقبل.

نيران صديقة

وانتزع منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى كأس العالم 2022، من ضيفه الروسي بفوزه عليه بهدف وحيد جاء بـ»نيران صديقة» سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه، عند الدقيقة الـ81 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب «ماكسيمير ستاديون» في العاصمة زغرب، أمام أكثر من 30 ألف متفرج، وتحت أمطار غزيرة.

واحتلت كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة، متجاوزة بفارق نقطة واحدة روسيا، التي ستخوض الملحق الأوروبي المؤهل.

وحجز المنتخب الإسباني مقعدا له في مونديال قطر، بفوزه على ضيفه السويدي بهدف وحيد أيضا، سجله المهاجم ألفارو موراتا في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة الـ86 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب «لا كارتوخا» في مدينة إشبيلية.

وتربعت إسبانيا على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وتلتها السويد في المرتبة الثانية، وستلعب أيضا في الملحق الأوروبي في نهاية مارس المقبل.

والتحقت كرواتيا وصربيا وإسبانيا، بكل من منتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا، التي حجزت مقاعدها في مونديال قطر 2022.

أمريكا الجنوبية

وحجز منتخب البرازيل بطاقة العبور عن قارة أمريكا الجنوبية بعد الفوز على كولومبيا 1-0، وذلك قبل 5 جولات من نهاية التصفيات المؤهلة للمونديال، علما بأن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.

مقاعد كل قارة في كأس العالم:

يتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها 4 منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر 2022.

يتأهل عن قارة أفريقيا 5 منتخبات، وأصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية خامس دولة تتأهل إلى الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، بعد كل من المغرب، مالي، السنغال، مصر.

المنتخبات المتأهلة

