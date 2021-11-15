شكرا لقرائتكم خبر دين سميث يعود للتدريب من بوابة نورويتش سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعود سميث (50 عاما) بذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من إقالته من تدريب أستون فيلا.
وسيحل سميث مكان دانييل فارك الذي أقيل في الأسبوع الماضي، رغم تحقيق نورويتش أول انتصار له في الموسم، وكان على حساب برينتفورد.
وقال سميث، الذي سيعاونه كريج شكسبير، في تصريحات لموقع نادي نورويتش سيتي على الإنترنت «كانت سبعة أيام عاصفة، لكنني سعيد بالعودة والعمل مع نورويتش سيتي في الدوري الممتاز».
كانت هذه تفاصيل خبر دين سميث يعود للتدريب من بوابة نورويتش سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.