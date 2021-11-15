دين سميث يعود للتدريب من بوابة نورويتش سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس عن تعيين دين سميث مديرا فنيا للفريق بعقد لمدة عامين ونصف العام.

ويعود سميث (50 عاما) بذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من إقالته من تدريب أستون فيلا.

وسيحل سميث مكان دانييل فارك الذي أقيل في الأسبوع الماضي، رغم تحقيق نورويتش أول انتصار له في الموسم، وكان على حساب برينتفورد.

وقال سميث، الذي سيعاونه كريج شكسبير، في تصريحات لموقع نادي نورويتش سيتي على الإنترنت «كانت سبعة أيام عاصفة، لكنني سعيد بالعودة والعمل مع نورويتش سيتي في الدوري الممتاز».