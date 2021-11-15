شكرا لقرائتكم خبر إنريكي: تأهل إسبانيا أزاح حملا ثقيلا عن كاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي «إن التأهل المباشر للفريق إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، أزاح حملا ثقيلا من على كتفي».

وسجل ألفارو موراتا هدفا متأخرا قاد به المنتخب الإسباني إلى الفوز على نظيره السويدي 1 / صفر أمس الأول في إشبيلية، وحسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال عبر الفوز بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية.

وسيخوض المنتخب السويدي الملحق الأوروبي في مارس للمنافسة على التأهل للمونديال، بينما يمكن للمنتخب الإسباني في ذلك الوقت بدء استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشرو على التوالي.