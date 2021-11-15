إنريكي: تأهل إسبانيا أزاح حملا ثقيلا عن كاهلي

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وسجل ألفارو موراتا هدفا متأخرا قاد به المنتخب الإسباني إلى الفوز على نظيره السويدي 1 / صفر أمس الأول في إشبيلية، وحسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال عبر الفوز بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية.
وسيخوض المنتخب السويدي الملحق الأوروبي في مارس للمنافسة على التأهل للمونديال، بينما يمكن للمنتخب الإسباني في ذلك الوقت بدء استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشرو على التوالي.
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