نجوم العرب يشاركون في منافسات بطولة العالم للكاراتيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم بطولة العالم للكاراتيه في مجمع «حمدان بن محمد بن راشد» الرياضي بدبي في دولة الإمارات تحت رعاية رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ منصور آل مكتوم.

وتشهد النسخة الـ25 من البطولة مشاركة 117 دولة، وهي أكبر مشاركة في تاريخ البطولة، وتستمر منافساتها حتى 21 نوفمبر الجاري.

كذلك تشهد البطولة تواجدا لافتا للعرب، حيث تشارك فيها 15 دولة عربية هي الإمارات ومصر والسعودية والأردن والجزائر والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ولبنان وسوريا وفلسطين وتونس والعراق والمغرب.

وتتطلع الإمارات إلى تحقيق الحلم الذي تنتظره منذ سنوات طويلة والمتمثل بحصد أول ميدالية في هذا الحدث رغم الإنجازات التي حققتها في مشاركاتها الآسيوية والعربية والخليجية السابقة.

ويبحث نجوم العرب عن تحقيق نتائج متقدمة، ومن أبرزهم فريال أشرف وجيانا لطفي ومهند عيدي وهاني قشطة من مصر، وطارق حامدي من السعودية، وعبدالرحمن المصاطفة من الأردن، ومروان المازمي من الإمارات، ومحمد الموسوي ومحمد القطان من الكويت، وهالة بدري من تونس، وأشرف أوشين من المغرب. وتفتتح الجولة الأولى صباح الغد بمنافسات الكاتا رجال تليها كاتا سيدات، وبعدها تقام منافسات الكوميتيه رجال فوق 84 كجم، وسيدات فوق 68 كجم، ورجال تحت 84 كجم، وسيدات تحت 68 كجم، ورجال تحت 75 كجم.

أبرز نجوم العرب المشاركين:

