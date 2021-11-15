الأرجنتين تواجه البرازيل وعينها على المونديال

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وتحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط خلف البرازيل، التي ضمنت أولى البطاقات إلى النهائيات عن أمريكا الجنوبية، علمًا بأنهما يملكان مباراة مؤجلة بينهما توقفت بعد خمس دقائق من بدايتها في الخامس من سبتمبر الماضي بسبب اقتحام ممثلين من السلطات الصحية البرازيلية ملعب «كورينثيانز» بسبب مخالفة الضيوف لبروتوكولات فيروس كورونا.
ويمكن للأرجنتين اللحاق بركب المتأهلين إلى المونديال في حال فوزها وعدم فوز منتخبين من الثلاثي الذي يتقاسم المركز الرابع برصيد 16 نقطة وهم تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.
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