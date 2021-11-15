وفد الآسيوي يتفقد المنشآت الرياضية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مدينة الدمام، حيث يستكمل برنامجه للاطلاع وتفقد مرافق ملف «السعودية 2027»، والمرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا.

وكان الوفد الآسيوي برفقة المدير التنفيذي لملف «السعودية 2027» إبراهيم القاسم قد اختتم في وقت سابق البرنامج المعد له بمدينة الرياض، إذ افتتح يومه الثالث بزيارة لنادي النصر، حيث اطلع على مرافق النادي الذي تم اختياره ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة تدريبات المنتخبات أثناء البطولة.

فيما كانت «القدية» هي الوجهة الثانية، إذ حظي الوفد بفرصة الاستماع إلى شرحٍ مفصل ومتكامل عن أكبر مشروع رياضي ثقافي ترفيهي بالمنطقة، من خلال عدة مرافق سيتم بناؤها وفق أعلى المواصفات، يأتي في مقدمتها «استاد القدية» الذي يتسع إلى 22,000 مشجع سيحظون بتجربة استثنائية أثناء البطولات الرياضية بشكل عام، وكأس آسيا بشكل خاص.