شكرا لقرائتكم خبر 70 جنسية تتنافس في رالي داكار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، أن التحضيرات تجري على قدم وساق لانطلاق رالي داكار وفق البرنامج المعد لضمان تقديم نسخة يفوق نجاحها ما تحقق في العامين الماضيين، موضحا أن حجم المشاركة في هذا العام يعكس الاهتمام الكبير بالرالي، وهو دليل على الثقة في قدرة المملكة، وعزيمة أبنائها لاحتضان وتنظيم أكبر الفعاليات العالمية، ومواصلة مسيرتها الناجحة مع رالي داكار لترسيخ مكانتها كموطن جديد لرياضة المحركات.
وتعد نسخة رالي داكار السعودية 2022 الأكبر من حيث أعداد المشاركين في الرالي، حيث يشكل سائقو فرنسا أكثر الدول المشاركة في الرالي، يليها سائقو إسبانيا ثم هولندا وإيطاليا والتشيك، في جميع فئات الرالي.
وينطلق المتسابقون في الرالي من منطقة حائل في 1 يناير المقبل، متجهين إلى العاصمة الرياض للاستمتاع بيوم واحد للراحة، قبل مواصلة تحديهم لتضاريس المملكة وكثبانها الرملية المليئة بالتحديات، ليحطوا رحالهم في عروس البحر الأحمر مدينة جدة، في الـ14 من يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 70 جنسية تتنافس في رالي داكار السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.