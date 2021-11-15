17 لاعبا يستحوذون على خزائن أندية المحترفين في الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 17 لاعبا يشكلون أبرز 8 فرق في دوري المحترفين اقتربوا من نهاية عقودهم الاحترافية، وستكون أنديتهم في اختبار جديد وصعب وعلى المحك الإداري لقياس مدى مقدرة الأندية في فتح القنوات التفاوضية وخبراتها الاحترافية وتجاربها الكبيرة في كيفية التعاطي مع هذه الملفات الموسمية المقلقة بعد أن يدخل اللاعبون فترة الانتقالات الحرة في يناير المقبل والتي تسبق نهاية عقودهم الرسمية بـ 6 أشهر.

وستختلف الطريقة التفاوضية من ناد إلى آخر بحسب المقدرة المالية والأوضاع الإدارية إلى جانب قوة الإقناع وإنهاء ملف تجديد العقود وفق معطيات الأداء الفني وعمر اللاعب ومطامع الأندية التي تراقب عن كثب أولئك اللاعبين الذين سيدخلون فترة الانتقالات الحرة.

وتتفاوت حالات القلق النفسي لإدارات الأندية الثمانية (الهلال والنصر والشباب والأهلي والاتحاد والاتفاق والرائد والفتح) بحسب المقدرة المالية لإبقاء واحتواء أولئك اللاعبين وبين قوة الإقناع لإبرام العقود الجديدة.

الملاءة المالية

وستكون الأندية ذات الملاءة المالية كقطبي العاصمة الرياض (الهلال والنصر) الأكثر ارتياحا في تجديد عقود لاعبيهما وبمزايا جديدة لاسيما لاعبي الهلال كونهم الأوفر حظا في البقاء نظير البطولات التي يشارك بها الهلال، وربما يشكل سوق تجديد العقود فيه الأكبر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة كون عناصره باتت الأبرز في سماء الكرة الآسيوية وعناصر مؤثرة في المنتخب السعودي الأول لاسيما في مشواره الحالي في تصفيات كأس العالم بقطر 2022 ووقوفهم على نهائي دوري أبطال آسيا.

على النقيض من ذلك سيكون ألأهلي أكثر معاناة بسبب عدم توفر الملاءة المالية، ووجود رغبات لأندية العاصمة في استقطاب لاعبيه لاسيما الحارس الدولي محمد العويس ولاعب خط الوسط عبدالرحمن غريب.

المستحوذ الأكبر

فيما سيكون الرأي الإداري في النصر هو المستحوذ الأكبر في اختيار التجديدات لغياب المدير الفني في الفترة الحالية الذي سيعتمد على الأسماء التي ستجدد عقودها.

فيما لن يشكل ثنائي الشباب أحمد شراحيلي وعبد الله الشامخ صعوبة في التجديد كون الأول بدا أكثر نضوجا بعد انتقاله من الهلال واستطاع أن يصل لاختيارات المنتخب الأول، والآخر أسهمت الإصابة في ابتعاده عن الملاعب وبالتالي سيكون الأمر مؤثرا في انخفاض قيمته السوقية في سوق الاحتراف الكروي.

في المقابل ربما يجد الاتفاق صعوبة بالغة في تجديد عقد لاعبه سعيد الربيعي الذي لن يقبل إلا بمزايا مالية جديدة عطفا على مستوياته المتطورة، في الوقت الذي سيفتح الرائد المجال لمهاجمه رائد الغامدي متى ما تحصل على العرض الذي سيدعم خزانة النادي.

فيما تبدو أن الأمور هادئة في الفتح لتجديد عقد لاعبه نواف البوشل لوفرة السيولة المالية، في حين يشهد الاتحاد مدا وجزرا بشأن تجديد عقد لاعبه سعود عبدالحميد منذ أشهر طويلة.

أبرز اللاعبين الذين سيدخلون الفترة الحرة في الانتقالات الشتوية:

الهلال:



سالم الدوسري

محمد كنو

محمد البريك

النصر:

عبدالله مادو

عبدالملك الخيبري

عبدالرحمن العبيد

مختار علي

الأهلي:

محمد العويس

عبدالرحمن غريب

معتز هوساوي

عبدالله حسون

الشباب:

أحمد شراحيلي

عبدالله الشامخ

الاتحاد:

فهد المولد

الاتفاق:

سعيد الربيعي

الرائد:

رائد الغامدي

الفتح: