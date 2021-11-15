«صفقة القرن».. أنباء قوية عن انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي.. شبانة: «موسيماني حسم الأمر».. والغندور يعلّق: «مستحيل»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع النجم المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، لضمه خلال الفترة المقبلة .

وفي تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، قال شوبير إن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع بن شرقي حتى الآن، مشيراً إلى أنه بدءاً من يناير المقبل من حق القلعة الحمراء أن تتفاوض مع اللاعب المغربي وتضمه إلى صفوفها خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

وفي السياق ذاته، أكد الاعلامي محمد شبانة أنه سيتم تحويل ملف التعاقد مع بن شرقي إلى شركة الكرة بالأهلي بعد استلام العمل رسمياً في يناير.

وأضاف شبانة، في حلقة من برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على قناة etc، أن شركة الأهلي لا تمانع من التوقيع مع أشرف بن شرقي، في يناير المقبل، مؤكداً أنها لن تتفاوض قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة للتوقيع لأي نادى.

وأشار شبانة إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كان قد أشاد باللاعب المغربي، لافتاً إلى أن رأيه حسم الأمر.

كما علّق نجم الزمالك السابق، خالد الغندور، على إمكانية رحيل بن شرقي إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية نقلتها وسائل إعلام، إن بن شرقي، من الصعب أن ينتقل إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور أن بن شرقي "لا يمكن أن يلعب للنادي الأهلي حال رحيله من الزمالك، في نهاية الموسم الجاري"، متابعاً: "بن شرقي لن يلعب في مصر سوى للزمالك، ومستحيل أن يلعب للأهلي".

وتابع: "أشرف بن شرقي في حال رحيله عن القلعة البيضاء، سينتقل إلى أحد الدوريات الخليجية"، مضيفًا: "اللاعب الأجنبي في النهاية لا يهمه سوى مصلحته ويبحث عن تأمين مستقبله".

وفي وقت سابق، أعلن مسئولو نادي الزمالك عن اتفاقهم مع بن شرقى على قيمة التعاقد للتجديد، إلا أن الخلاف يبقى على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع بن شرقى عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب فى التوقف الدولى الحالى.